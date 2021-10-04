بـ«التباعد وارتداء الكمامات».. الجامعة اليابانية تنهي استعداداتها لاستقبال طلاب العام الجديد

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أنهت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الاسكندرية، استعداداتها لاستقبال الطلاب للعام الجامعى الجديد 2021/ 2022، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية.

إلى ذلك، ترأس الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اجتماعا الاثنين، لمناقشة استعدادات الجامعة للعام الدراسى الجديد، مؤكداً على انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات وأن الجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب القدامى والجدد والبالغ عددهم 850 طالبا وطالبة من خريجي الثانوية العامة.

وقال أنه تم تنفيذ خطة متكاملة لتحقيق أهداف العملية التعليمية ومراعاة جميع الإجراءات الاحترازية، حيث شارك في الاجتماع، الدكتورة منى جمال الدين إبراهيم عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس التدريس ومهندسي المعامل والإداريين بالكلية.

بدورها استعرضت «منى»، خلال الاجتماع المخرجات التعليمية والبحثية التي حققتها الكلية في العام الأكاديمي 2020/2021، وهنأت المهندس عمرو خضر بمناسبة مناقشة رسالة الماجستير بقسم هندسة مصادر الطاقة والدكتور احمد الوردانى بمناسبة ترقيته إلى درجة استاذ مشارك والدكتور حمدي ابو على بمناسبة ترقيته إلى درجة أستاذ بقسم هندسة مصادر الطاقة، كما تم الترحيب بكلا من الدكتور محمود شرعان والدكتورة آمال السنباطى بمناسبة تعيينهم أساتذة مساعدين بقسم الهندسة البيئية بالكلية.