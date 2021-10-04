ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات.. صراع شرس في القمة

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بعد مرور 7 جولات من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليج» لا يزال الصراع مشتعلاً بقوة في المقدمة بين الأندية التي تقدم أداء ثابتاً منذ بداية الموسم.

ويشهد الصراع على مراكز المقدمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حرباً قوية بالفعل في ظل اشتعال المنافسة بين نحو 7 أندية على القمة.

وللتدليل على قوة المنافسة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن يكفي أن نعرف أنه من المركز الأول وحتى المركز الثامن الفارق بين الأندية أصحاب الصدارة يدور في فلك 4 نقاط فقط.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- تشيلسي 16 نقطة

2- ليفربول 15 نقطة

3- مانشستر سيتي 14 نقطة

4- مانشستر يونايتد 14 نقطة

5- إيفرتون 14 نقطة

6- برايتون 14 نقطة

7- برينتفورد 12 نقطة

8- توتنهام 12 نقطة

9- ويستهام 11 نقطة

10- أستون فيلا 10 نقاط

11- أرسنال 10 نقاط

12- وولفرهامبتون 9 نقاط

13- ليستر سيتي 8 نقاط

14- كريستال بالاس 7 نقاط

15- واتفورد 7 نقاط.

16- ليدز يونايتد 6 نقاط

17- ساوثهامبتون 4 نقاط

18- بيرنلي 3 نقاط

19- نيوكاسل 3 نقاط

20- نورويتش سيتي نقطة واحدة.