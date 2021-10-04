★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 للبنات على فريق الزهور بنتيجة 16/32 في إطار الجولة الأولى التي جمعت بين الفريقين بملعب الأخير، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة الجمهورية.

وأشاد محمود كاتونجا المدير الفني للفريق بجميع لاعباته لتألقهن خلال اللقاء وطالبهن بمواصلة الفوز والوصول للنهائيات وحصد بطولات هذا الموسم.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية الثلاثاء المقبل بالملاعب المفتوحة بالنادي، استعدادا لخوض المباريات المقبلة بالبطولة.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق نظيره النصر بالجولة الثانية من الدور ذاته الأحد المقبل في تمام السادسة مساء بالملاعب المفتوحة بالنادي.