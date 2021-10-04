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يد 2002 سيدات يهزم الزهور في بطولة الجمهورية

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يد الزمالك 2002 سيدات يهزم الزهور في بطولة الجمهورية يد 2002 سيدات يهزم الزهور في بطولة الجمهورية

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فاز فريق كرة اليد بنادي مواليد 2002 للبنات على فريق الزهور بنتيجة 16/32 في إطار الجولة الأولى التي جمعت بين الفريقين بملعب الأخير، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة الجمهورية.

وأشاد محمود كاتونجا المدير الفني للفريق بجميع لاعباته لتألقهن خلال اللقاء وطالبهن بمواصلة الفوز والوصول للنهائيات وحصد بطولات هذا الموسم.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية الثلاثاء المقبل بالملاعب المفتوحة بالنادي، استعدادا لخوض المباريات المقبلة بالبطولة.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق نظيره النصر بالجولة الثانية من الدور ذاته الأحد المقبل في تمام السادسة مساء بالملاعب المفتوحة بالنادي.

المصرى اليوم

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