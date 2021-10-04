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وزير الزراعة: رفع كفاءة حديقة الأسماك لخدمة الزوار والسياحة الداخلية (صور)

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وزير الزراعة: رفع كفاءة حديقة الأسماك لخدمة الزوار والسياحة الداخلية (صور) وزير الزراعة: رفع كفاءة حديقة الأسماك لخدمة الزوار والسياحة الداخلية (صور)

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قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجولة تفقدية مفاجأة لحديقة الأسماك بالزمالك، للوقوف على حالة الحديقة وسير العمل بها، واستعراض برامج تطوير الحديقة لخدمة الزوار ورفع كفاءتها.

وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، الاثنين، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، برفع كفاءة الأصول سيتم رفع كفاءة الحديقة وتطويرها مع الحفاظ على طابعها الأثري وجميع الأشجار والنباتات النادرة الموجودة بها، ورعايتها مع إنشاء قاعدة بيانات حول أهم المواقع الاثرية بالحديقة والتوعية بدورها في خدمة السياحة الداخلية.

ووجه «القصير» كل المعنيين بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، خاصة المعمل المركزي لبحوث للثروة السمكية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارة المركزية للتشجير، بالتعاون والتنسيق لرفع كفاءة الحديقة وتطويرها وتجميلها ونظافتها وزيادة وسائل الترفيه فيها من أجل جذب الزائرين وراحتهم.

يذكر أن حديقة الأسماك أو حديقة الجبلاية بالزمالك، والتي أنشئت عام 1867، على مساحة 9.5 أفدنة تعد من أفضل الحدائق وتعتبر متنفسًا مهمًا لجميع المواطنين.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتفقد حديقة الاسماك بالزمالك
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتفقد حديقة الاسماك بالزمالك
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتفقد حديقة الاسماك بالزمالك
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتفقد حديقة الاسماك بالزمالك
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتفقد حديقة الاسماك بالزمالك
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتفقد حديقة الاسماك بالزمالك
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتفقد حديقة الاسماك بالزمالك
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتفقد حديقة الاسماك بالزمالك

المصرى اليوم

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