أخبار عاجلة

"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة -
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جولة مفاجئة لمدير التأمين الصحي ببني سويف على عيادات الواسطى وناصر

Print
جولة مفاجئة لمدير التأمين الصحي ببني سويف على عيادات الواسطى وناصر جولة مفاجئة لمدير التأمين الصحي ببني سويف على عيادات الواسطى وناصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي، بزيارة مفاجئة لعيادتى الواسطى وناصر التابعين للتامين الصحى للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود تكدس أو زحام، بحضور الدكتور أحمد كمال نائب مدير العيادة وأنور محمد رئيس الشؤون المالية والإدارية، والدكتورة أسماء جمال مديرة العيادة،وأمل جابر رئيس الشؤون المالية والإدارية.

وقال الدكتور محمد يحى مدير فرع التامين الصحى ان الزيارة تأتي ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كوفيد 19«»، وتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة، مشيرا إلى قيامى بتفقد غرف الكشف والصيدلية وعيادة الأسنان والمعمل وغرفة التعقيم وغرفة النفايات وعيادة الإحالة للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود أي أعطال بالاجهزة وتوافر جميع المستلزمات والأدوية واتباع سياسات مكافحة العدوى، والتأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بعيادات الإحالة والتأكيد على توفير التهوية الجيدة بالعيادة والتباعد وعدم وجود تكدس، مشددا على النظافة بصفة مستمرة، واستخدام أدوات التطهير لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين،وشدد على حسن معاملة المنتفعين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصحة»: تسجيل 837 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 837 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

السعودية تسجل 59 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 59 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

رئيس اتحاد المطاعم الكويتي فهد الأربش: اقتصادات الغذاء تأثرت بشدة بسبب فيروس كورونا

رئيس اتحاد المطاعم الكويتي فهد الأربش: اقتصادات الغذاء تأثرت بشدة بسبب فيروس كورونا

رئيس «مياه القناة»: مستمرون في تطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا

رئيس «مياه القناة»: مستمرون في تطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا