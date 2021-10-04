جولة مفاجئة لمدير التأمين الصحي ببني سويف على عيادات الواسطى وناصر

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قام الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي، بزيارة مفاجئة لعيادتى الواسطى وناصر التابعين للتامين الصحى للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود تكدس أو زحام، بحضور الدكتور أحمد كمال نائب مدير العيادة وأنور محمد رئيس الشؤون المالية والإدارية، والدكتورة أسماء جمال مديرة العيادة،وأمل جابر رئيس الشؤون المالية والإدارية.

وقال الدكتور محمد يحى مدير فرع التامين الصحى ان الزيارة تأتي ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كوفيد 19«فيروس كورونا»، وتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة، مشيرا إلى قيامى بتفقد غرف الكشف والصيدلية وعيادة الأسنان والمعمل وغرفة التعقيم وغرفة النفايات وعيادة الإحالة للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود أي أعطال بالاجهزة وتوافر جميع المستلزمات والأدوية واتباع سياسات مكافحة العدوى، والتأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بعيادات الإحالة والتأكيد على توفير التهوية الجيدة بالعيادة والتباعد وعدم وجود تكدس، مشددا على النظافة بصفة مستمرة، واستخدام أدوات التطهير لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين،وشدد على حسن معاملة المنتفعين.