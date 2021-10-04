محافظ المنوفية يأمر بسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير بكوبري «القاصد»

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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أعمال رصف وتطوير كوبرى القاصد بنطاق حى غرب شبين الكوم، مشددًا على مدير مديرية الطرق بالمحافظة بضرورة الإنتهاء اليوم من أعمال رصف الكوبري مع مراعاة كافة المواصفات الفنية للأعمال.

أشار المحافظ إلى أنه سيتم غدًا، فتح الكوبرى أمام المارة لإحداث سيولة مرورية بالمنطقة، باعتباره مدخل حيوي وهام لمدينة شبين الكوم، جاء ذلك خلال متابعته للوقوف على آخر مستجدات الأعمال للكوبري وبحضور نائبه الأستاذ محمد موسى ومدير مديرية الطرق.

هذا وقد تابع محافظ المنوفية أعمال كشط الطبقة الأسفلتية المتهالكة ووجه بتسريع معدلات الأداء للبدء في أعمال الرصف فورًا، حيث سيتم إقامة حاجز معدني لمنع مرور السيارات التي تزيد حمولتها عن 30 طن لضمان الحفاظ على سلامة الكوبري. كما وجه محافظ المنوفية رئيس حى غرب بتغيير كشافات أعمدة الإنارة على جانبى الكوبرى بهدف تحسين مستوى جودة الإنارة ولإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً كونه مدخل رئيسى للعاصمة.