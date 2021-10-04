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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء بالمعادي

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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء بالمعادي بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء بالمعادي

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ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بالمعادي، بمناسبة الاحتفال بالمناولة الأولى لعدد عشرين من أبناء وبنات الكنيسة.

شارك البطريرك في الصلاة مساء أمس، الأب يوحنا عادل، راعي الكنيسة، والأب بيشوي رسمي، مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي، والقمص سمعان فهمي، وشمامسة الكنيسة، وأسر الأبناء والبنات المُحتفى بهم.

وألقى البطريرك الكلمة الروحية، التي احتوت على حوار أبوي مع أبنائه وبناته حول ما تعلموا خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية، كما شجعهم غبطته أيضًا على المواظبة في قراءة الكتاب المقدس يوميًا.

وفي نهاية القداس، تم عرض فيلم تسجيلي يتناول المسيرة الاستعدادية لمخدومي المناولة الاحتفالية، كما تم توزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية مع صاحب الغبطة.

واختتم القداس والاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية الختامية من غبطة أبينا البطريرك للحاضرين.

المصرى اليوم

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