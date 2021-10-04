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تواصل فرق الكاراتيه (كوميتيه) بنادي الزمالك تدريباتها بمراحل الناشئين والشباب من مواليد 2003 وحتى 2006 للبنين والبنات والدرجة الأولى وذلك استعدادا للمشاركة ببطولة الدورى والتي من المقرر إقامتها يوم 6 وحتى 9 أكتوبر الحالي على ملاعب ستاد القاهرة.

ويشارك الزمالك ببطولة الدورى في مراحل: ( الناشئين والناشئات والشباب – الدرجة الأولى) في منافسات الكاراتيه ” كوميتيه”.

يذكر أن فرق الكوميتيه بالزمالك استعدت جيدا قبل المشاركة بالبطولة.

ويقود أسرة الكاراتيه بالزمالك كل من: جمعة سلامة المدير الفنى، أحمد شافعى مدربا، مالك جمعه مدربا، محمود سراج إداريا، المدير الإدارى محمد جمال.