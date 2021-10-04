الغندور يهاجم قفشة بسبب محمد صلاح

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هاجم الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك الأسبق، محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويأتي ذلك بعد تصريح «قفشة»، في أحد البرامج التلفزيونية أن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ليس لاعبًا موهوبًا، وانما لاعب ذكي داخل الملعب، يستطيع انهاء الهجمات بشكل جيد.

ونشر خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو لتصريحات «قفشة»، معلقًا :«من وجهة نظري تصريح خانه التوفيق من لاعب زميل في المنتخب وهيتقابل معه في كثير من المناسبات وخصوصا أن كلامه علي واحد من افضل لاعبي العالم».

وأضاف:«الكلام ده نتركه للمحللين أو اللاعبين القدامي حتي لو تقييمهم غير سليم لكن اللاعب لا يقول رأيه في زميل، ومين الزميل اللي مش موهوب افضل لاعبي العالم».

وتابع:«مجرد معلومة لا يوجد لاعب دماغه فقط تنجحه بدون موهبة وخصوصا عندما يصل لهذه المكانة العالمية، وأيضًا أهدافه الأسطورية التي تدل علي موهبة خارقة وليست سرعة فقط».