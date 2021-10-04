★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2006 (أ) على نظيره الصيد بنتيجة 9/41 في إطار الجولة الثانية التي جمعت بين الفريقين بالملاعب المفتوحة بالنادي، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة الجمهورية.

وكان الفريق قد فاز على أكاديمية سبورتنج 1/51 بالجولة الأولى من الدور ذاته التي جمعت بين الفريقين الإسبوع الماضى بملاعب نادي أكتوبر.

وأشاد أحمد السويدي المدير الفني للفريق بجميع اللاعبين لتميز أدائهم خلال المباراة، وبذلهم قصارى جهدهم لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات.

وقرر المدير الفني استئناف التدريبات الجماعية غد الإثنين بالملاعب المفتوحة بالنادي استعدادا لخوض المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره الطالبية بالجولة الثالثة من الدور ذاته الأحد المقبل في تمام السادسة مساء بملعب الأخير.