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قالت آنا سبيرانسكاي، خبيرة في الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، إنه لم يتم حتى الآن اكتشاف فيروس كورونا في الخفافيش في روسيا، لكن تم تحديد أنواع أخرى من هذا الفيروس.

وأضافت رئيسة مجموعة علم الجينوم وتقنيات ما بعد الجينوم في معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك: لم يتم العثور على (سارس–كوف–2) في الخفافيش في روسيا، وذلك بعد اختبار عينات من حوالي 200 خفاش من أنواع مختلفة بواسطة ( بي سي أر)، مضيفا: كنا نبحث على وجه التحديد عن فيروسات مشابهة جدا لكورونا لكننا لم نجد أي شيء.

ولفتت الخبيرة إلى أنه توجد في الطبيعة إضافة إلى فيروس كورونا فيروسات تاجية أخرى، هي الأخرى لم يتم العثور عليها في الخفافيش بروسيا.

وأوضحت سبيرانسكايا أن مثل هذه الفيروسات تجري مصادفتها لدى الخفافيش في جميع مناطق عيشها، ولكن حتى الآن لم تتم دراستها بشكل كافٍ في روسيا.

وأفادت الخبيرة بأنه لم تحدث حالات إصابة بشرية بفيروس كورونا من الخفافيش في روسيا، مشيرة إلى أن مثل هذا الخطر في العموم ضئيل الاحتمال.