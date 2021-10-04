أخبار عاجلة

"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة -
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

Print
"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات "الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

دعت الصحة للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس بإذن الله، مؤكدةً على أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في كافة مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (53) حالة مؤكدة وتعافي (40) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (175) حالة .

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547315) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (536370) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (3) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8727) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة

"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب

نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب