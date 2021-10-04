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القيادة تهنئ فوميو كيشيدا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان

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القيادة تهنئ فوميو كيشيدا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان القيادة تهنئ فوميو كيشيدا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان
تمنّت له التوفيق والنجاح وللشعب الصديق المزيد من الازدهار

القيادة تهنئ فوميو كيشيدا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.

وأعرب الملك عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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