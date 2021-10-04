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سعد لمجرد ضيف أمير كرارة في «سهرانين»

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سعد لمجرد ضيف أمير كرارة في «سهرانين» سعد لمجرد ضيف أمير كرارة في «سهرانين»

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بحل المطرب المغربي سعد لمجرد ضيفا على برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث «سعد» خلال اللقاء عن مسيرته الفنية، وكواليس دخوله مجال الفن، والأزمات التي مرّ بها حتى الآن، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، فضلا عن أحلامه التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة. ويقدم سعد لمجرد خلال الحلقة العديد من أغنياته الشهيرة على مسرح «سهرانين»، وسط إشادات وتفاعل الجمهور في الاستوديو. يبث برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.

المصرى اليوم

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