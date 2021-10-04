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محافظ الفيوم: إزالة 358 حالة تعدي على أملاك الدولة

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محافظ الفيوم: إزالة 358 حالة تعدي على أملاك الدولة محافظ الفيوم: إزالة 358 حالة تعدي على أملاك الدولة

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إزالة 139 حالة تعدٍ بالزراعة على إجمالي مساحة 1558 فداناً و14 سهماً، وإزالة 219 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 106180 متراً من أراضي أملاك الدولة، بمراكز الفيوم وطامية وإطسا ويوسف الصديق، منذ يوم 13 سبتمبر الماضي وحتى اليوم، وذلك ضمن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح «الأنصاري» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة طامية بالتنسيق مع قوات الشرطة، قد تمكن من إزالة 56 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 766 فداناً و15 قيراطاً و3 أسهم، و32 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 24143 متر من أراضي أملاك الدولة،

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بإزالة 66 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 207 فداناً و12 قيراطاً، وحالة تعدٍ واحدة بالبناء على مساحة 100 متراً.

وأضاف، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قد تمكنت بالتنسيق مع قوات الشرطة، من إزالة 10 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 81 فداناً و21 قيراطاً، و6 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 776 متراً.

كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، في إزالة 7 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 502 فداناً و11 سهماً، و180 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 81161 متر من أراضي أملاك الدولة.

وكشف محافظ الفيوم، ان مديرية الري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، نجحت في تنفيذ عدد 173 قرار إزالة لتعديات على المجاري المائية والري، بإجمالي مساحة 1089 متراً، وذلك من ٢٦ سبتمبر الماضي وحتى الأن.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الري والموارد المائية، ومدير إدارة أملاك الدولة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الأملاك بمجالس المدن، بالمتابعة المستمرة لحالات التعدي التي تم إزالتها، لضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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