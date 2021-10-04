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وزير السياحة والآثار يشيد بالمهندسة مي السعدي في تطوير كورنيش الأقصر

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وزير السياحة والآثار يشيد بالمهندسة مي السعدي في تطوير كورنيش الأقصر وزير السياحة والآثار يشيد بالمهندسة مي السعدي في تطوير كورنيش الأقصر

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مى السعدى، فتاة أقصرية قدمت نموذجا مشرفا لفتيات الصعيد وذلك بعد أن أشاد بها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بعد أن استمع لشرح منها حول مشروع تطوير كورنيش الأقصر ومرسي الفنادق العائمة بالمدنية، والذي تسلمته الوزارة هذا الأسبوع بعد ان انتهي العمل بكافة مراحله.

وكان وزير السياحة والآثار، قد تفقد مشروع تطوير مرسي كورنيش الأقصر، ومرسى الفنادق العائمة بالمدينة، حيث كان في انتظاره المهندسة مي السعدي، المشرفة على المشروع، واستمع الوزير لشرح موسع منها حول كافة مراحل المشروع.

وزير السياحة والآثار مع المهندسة مى السعدى
وزير السياحة والآثار مع المهندسة مى السعدى

وعبر الوزير عن سعادته لوجود فتاة صعيدية تقود العمل بمشروع ضخم، وأشاد بما قامت به من شرح كامل حول كل مراحل المشروع، وقد حظيت الصور التي التقطت للمهندسة مي السعدي، خلال قيامها بمرافقة وزير السياحة والآثار خلال تفقده لكورنيش ومرسى الأقصر، بإعجاب لافت من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي..

وزير السياحة والآثار مع المهندسة مى السعدى

وجاءت كلمات الاشادة، بعد أن قدمت «مي» نموذجا مشرفا للفتاة الأقصرية بوجه خاص، والصعيدية بوجه عام.. وذلك لما اثبتته من كفاءة ومن قدرة على إثبات وجودها في أعمال الهندسة والمقاولات..

وزير السياحة والآثار مع المهندسة مى السعدى
يونايتد

وكذلك تحملها لحرارة الجو طوال ساعات النهار خلال عملها الذي يتجاوز 12 ساعة يوميا. وتتواصل قصص النجاح لنساء وفتيات الأقصر والصعيد وكل يوما بعد يوم.

المصرى اليوم

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