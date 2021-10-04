★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثامنة والاربعون لانتصارات اكتوبر المجيدة.

جاء فيها: «يطيب لي ان ابعث لسيادتكم بالاصالة عن نفسي وبالنيابه عن أبناء ومواطني محافظة القاهرة بخالص التهاني بمناسبة الذكرى الثامنة والاربعين لانتصارات اكتوبر المجيدة، ان تاربخ السادس من اكتوبر سيظل عبر الزمن الذكرى الخالدة في ضمير الامة وسيبقى على الدوام رمزا متجددا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت اشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء وسيظل هذا العبور العظيم مبعث للفخر والاعتزاز ببطولات رجالا اعلوا قيم التضحية والعطاءوفق الله سيادتكم ورعاكم وسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية«.