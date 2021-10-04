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محافظ القليوبية: إزالة 172 حالة تعدي على أملاك الدولة منذ انطلاق الموجه 18 (صور)

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محافظ القليوبية: إزالة 172 حالة تعدي على أملاك الدولة منذ انطلاق الموجه 18 (صور) محافظ القليوبية: إزالة 172 حالة تعدي على أملاك الدولة منذ انطلاق الموجه 18 (صور)

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تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، إزالة التعديات على أملاك الدولة بمساكن الأمل بجوار محور الخصوص الجديد ضمن الموجه 18 لازالة التعديات على املاك الدولة.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الحملة استهدفت إزالة عدد من المباني المتعدية على أملاك الدولة وخطوط البترول بمدينة الأمل بمسطرد، مشيرا إلى أنها أسفرت عن إزالة 9 حالات بناء خرساني، وأسوار وجراحات مخالفة.

كما تابع الأعمال الجارية بمحور الخصوص الجديد، والذي يربط محور الفريق العصار بالطريق الدائري بطول 5 كيلو ويبدأ المحور من نهاية كوبري المطرية مرورا بحي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، وصولا لنفق الرشاح أسفل الطريق الدائري.

وخلال الجولة وجه المحافظ إدارة المرور وحي شرق بالتنبيه على شركات البترول بضرورة انتظار سيارات العاملين بالشركات داخل ساحات الانتظار المخصصة لهم وعدم تركها بالشوارع الرئيسية لتحقيق سيولة الحركة المرورية.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مروان حبيب نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب، والعميد عبدالتواب يوسف رئيس مدينة الخصوص.

محافظ القليوبية يتابع إزالة التعديات على أملاك الدولة
محافظ القليوبية يتابع إزالة التعديات على أملاك الدولة
محافظ القليوبية يتابع إزالة التعديات على أملاك الدولة
محافظ القليوبية يتابع إزالة التعديات على أملاك الدولة

المصرى اليوم

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