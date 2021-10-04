محافظ الشرقية يقيل رئيس وحدة محلية لتقصيره في العمل

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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إقالة رئيس الوحدة المحلية بالصالحية القديمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، للإهمال والتقصير في العمل، فضلاً عن عدم الإهتمام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات من شوارع القرية.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة صباح اليوم لقرية الصالحية القديمة ،للوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. أعرب المحافظ عن إستيائه الشديد من أداء رئيس الوحدة المحلية لعدم تواجده بالشارع، ومتابعة أعمال النظافة وتقاعسه عن رفع الإشغالات بشوارع القرية، وكذلك عدم تفاعله مع المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية إحتياجاتهم، ليقرر المحافظ إقالته من منصبه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة فاقوس، بمتابعة أداء رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز، وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، قائلا لن أسمح بتواجد مسؤول مقصر ومهمل في أداء عمله.