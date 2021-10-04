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محمد صبحي يكشف عن مسرحية تجمعه بالفنانة الهام شاهين .. تعرف عليها

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محمد صبحي يكشف عن مسرحية تجمعه بالفنانة الهام شاهين .. تعرف عليها محمد صبحي يكشف عن مسرحية تجمعه بالفنانة الهام شاهين .. تعرف عليها

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عرض الفنان محمد صبحي مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر»، أمس، بحضور لجنة رقابية من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والتي أقرت بأجازتها بالكامل دون أي ملاحظات.

وعقب انتهاء العرض، أكد «صبحي» في تصريحات خلال مؤتمر صحفي ان بروفات المسرحية استمرت أكثر من سنة قائلًا أنها تجربة مختلفة ضمن التجارب المسرحية الكثيرة التي قدمها، ووجه الشكر للشاعر عبدالله حسن والملحن شريف حمدان مؤكدا أن الأغاني والألحان في هذا العمل عنصران مهمان للغاية ويكملان الدراما داخل العرض ولا يمكن الاستغناء عنهما، كما شكر القديرة سميرة عبدالعزيز قائلا: تعرض لازمة صحية نقلت على آثارها إلى المستشفى، ورفضت المكوث في البيت، وكانت ترفض أن تأخذ الأدوية حتي تتمكن من استكمال البروفات وخلال بروفات المسرحية تعبت وذهبت للمستشفى ولكن رفضت المكوث في بيتها مثلما قال لها الأطباء.

وأضاف: «هذا النوع من الفنانين أصبح نادرًا، والمسرحية تجمع بين الكوميديا الراقية والاستعراض والغناء، والرسائل الكثيرة التي يوجهها العرض للمجتمع فيما يخص الفن والفنانين، وأشار انه لا يختار أي ممثل إلا في مكانه، وكشف عن مشروع مسرحي قادم سيجمعه بالنجمة الكبيرة الهام شاهين التي وصفها بأنها «محاربة» .

المسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثل وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقٍ. يقوم ببطولة المسرحية ويخرجها ويكتبها محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبدالله حسن، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته إستديو الممثل هم: سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبوهيبة.

المصرى اليوم

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