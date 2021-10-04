رسمياً.. الأهلي يعلن تجديد عقد عمرو السولية 3 سنوات

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في خبر سعيد لجماهير القلعة الحمراء طال انتظاره في الفترة الماضية ، أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي، عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بالإضافة إلى الموسم الذي سينطلق بعد أسابيع، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 3 سنوات.

وأنهى أمير توفيق كافة الجوانب الإدارية والمالية مع اللاعب الذي قام بالتوقيع على عقده الجديد.

ويعتبر عمرو السولية أحد أهم العناصر في صفوف النادي الأهلي ومنتخب مصر وكان الأهلي يسعى للتوصل لاتفاق معه خلال الفترة الماضية على تمديد تعاقده.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي خلال الفترة الماضية عن أن اللاعب سيجدد عقده ولا توجد معه أي مشكلة.