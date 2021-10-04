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المصري يوضح حقيقة المفاوضات مع النقاز

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المصري يوضح حقيقة المفاوضات مع النقاز المصري يوضح حقيقة المفاوضات مع النقاز

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كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن حقيقة مفاوضات ناديه مع حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، تمهيدًا للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل أزمة القيد لنادي الزمالك.

وكان الزمالك تعاقد مع حمدي النقاز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري لمدة 3 سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر، ولن يستطع النادي الأبيض قيد اللاعب بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمنعه من القيد لمدة فترتين، على خلفية أزمة حسام أشرف، مهاجم الفريق الأبيض، بسبب توقيعه لنادي كاميروني قبل أن يوقع للزمالك.

وقال طارق هاشم، في تصريحات تلفزيونية :«لا أساس من الصحة لما تردد عن مفاوضات المصري مع حمدي النقاز»

وأضاف :«المفاوضات مع النقاز، مجرد كلام، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لا توجد أي مفاوضات رسمية من جانبنا لضم اللاعب».

وعن أزمة أحمد رفعت، جناح الفريق، قال :«أحمد رفعت حصل على إذن فمن الجهاز الفني بالغياب عن التدريبات لمدة 24 ساعة، من أجل الاطمئنان على والدته التي اجرت عمليه بأحد المستشفيات في القاهرة، لكنه لم يعد منذ أسبوع ولا يتدرب مع الفريق».

وتابع :«لا توجد أي عروض رسمية للاعب حتى الان، كل العروض المقدمة له شفهية».

المصرى اليوم

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