لاتفيا.. 10 آلاف مواطن يوقعون عريضة لإجبار غير الملقحين على دفع ثمن العلاج

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وقع أكثر من 10 آلاف من سكان لاتفيا على مبادرة تجبر الأشخاص الذين يعالجون في المستشفيات من كورونا على دفع ثمن علاجهم في حال لم يتلقوا اللقاح مسبقا.

وجرى جمع التوقيعات في بوابة المبادرات الاجتماعية اللاتفية، فيما ينص القانون على أن البرلمان ملزم بدراسة أي مبادرة تجمع 10 آلاف توقيع.

وأشارت المبادرة إلى أن كلفة اللقاح الواحد أقل بـ400 مرة من ثمن علاج حالة مستعصية واحدة لشخص لم يتلق اللقاح، مضيفة أنه في الوقت الحالي يسدد دافعو الضرائب هذه التكاليف.

وأضافت أن 97 % من الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات بإصابات شديدة غير مطعمين، وفقا لوكالة «سبوتنيك».