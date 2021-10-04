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الداخلية تكشف ملابسات وحود عطل في الرادارات على طريق الاسكندرية الصحراوي  

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو وحود عطل في الرادارات على طريق الاسكندرية الصحراوي   الداخلية تكشف ملابسات وحود عطل في الرادارات على طريق الاسكندرية الصحراوي  

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اعلنت وزارة الداخلية في إطار ما تم رصده مؤخراً من تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «واتس أب» زعم خلاله أحد الأشخاص بوجود عطل بالرادارات الموجودة على طريق ( / إسكندرية) الصحراوى ،حيث أنه يعطى قراءة لسرعة السيارة أعلى من الفعلية بمقدار 40 كيلو متر أو أكثر، وذلك عقب إستيقافه مرتين لتجاوز السرعة المقرره.

بالفحص تبين أن الواقعة ترجع إلى عام 2018، وأن الرادارات الكائنة بالمنطقة المشار إليها بحالة جيدة من الناحية الفنية وذلك عقب فحصها من المتخصصين.

وقد تم التوصل لقائد السيارة «مصور مقطع الفيديو»، حيث قرر بقيامه بتصوير ذلك الفيديو أثناء سيره بالسيارة خاصته بسبب إستيقافه مرتين لتجاوز السرعة المقرره، ظناً منه أنه قام بتثبيت السرعة الخاصة بسيارته وفقاً للسرعة القانونية المحددة، وعقب مشاهدته للتعليقات التي شملتها مواقع التواصل الإجتماعى على الفيديو المشار إليه، والتى تضمنت إحتمالية تثبيته السرعة على عداد الميل وليس الكيلو متر. وعند قيامه بمراجعة الوكيل الخاص بسيارته تبين له وجود خاصية بالسيارة لم يكن يعلم بها وهى أن السيارة بها عداد سرعة بالميل وآخر بالكيلو متر، وقدم المذكور الإعتذار والشكر للأجهزة الأمنية في حينه على سرعة الإستجابة والإهتمام بشكواه والتأكد من سلامة أجهزة قياس السرعة على الطرق السريعة .

المصرى اليوم

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