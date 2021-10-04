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مصرع 3 أشخاص وإصابة 31 آخرين في 3 طرق متفرقة بالمنيا

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 31 آخرين في 3 حوادث طرق متفرقة بالمنيا مصرع 3 أشخاص وإصابة 31 آخرين في 3 طرق متفرقة بالمنيا

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لقي 3 أشخاص بينهم شقيقتان مصرعهما، فيما أصيب 31 آخرين، الإثنين، في 3 تصادم وانقلاب متفرقة بطرق المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، تقريرا من عمليات النجدة، بمصرع 3 أشخاص، وإصابة 31 آخرين، في 3 حوادث تصادم وانقلاب متفرقة بطرق المنيا.

شهد طريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجديد»، انقلاب سيارة رقم 1865 ر ه ملاكي، أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، نتيجة اختلال عجلة القيادة، تسبب الحادث في وفاة شقيقتان، مقيمتان بمحافظة أسيوط، وإصابة 9 آخرين بينهم 7 أطفال، من أسرة واحدة .

كما شهد طريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجديد»، انقلاب مكروباص رقم 7256 ي ط ا، أمام قرية الشيخ فضلن بمركز بني مزار، نتيجة السرعة، تسبب الحادث في مصرع، ربة منزل، ومقيمة حلوان / القاهرة، وإصابة 14 آخرين مقيمون بمحافظة أسيوط.

وشهد الطريق الدائري بمركز المنيا، تصادم سيارة رقم 5129 ن ا ب ملاكي «تمناية» أمام قرية طهنشا بمركز المنيا، نتيجة السرعة الزائدة، تسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص مقيمون بالقاهرة وملوي.

تم نقل جثامين الضحايا إلى، مشرحتي مستشفي المنيا الأميري، وبني مزار المركزي، والمصابين للمستشفيات للعلاج، والتحفظ على السيارات، تحت تصرف النيابة العامة ،.

المصرى اليوم

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