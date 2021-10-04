اعترفات صادمة لقاتل زوجته في الهرم : «مشاكلها كتير»

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كشف المتهم بقتل زوجته والتخلص من جثتها بإحدى الترع بمنطقة أبو النمرس، تفاصيل ارتكابة الجريمة، واستدراجه المجني عليها، والاعتداء عليها بآلة حادة، ثم حرر محضر بتغيبها لإبعاد الشبهة عن نفسه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وأرشد الزوج القاتل عن مكان تخلصه من جثة، وتم نقلها إلى المشرحة، واستمع فريق لأقوال أبناء المتهم والمجني عليها، وأكدوا علي وجود خلافات أسرية بين والديهما وأنهم فوجئوا باختفاءها من المنزل.

جثة شاب بارمنت غرب الأقصر - صورة أرشيفية

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل بإحدى الترع في منطقة ابو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن عامل قتل زوجته بسبب خلافات أسرية في الهرم، وأبلغ الأجهزة الامنية عن مكان اختفاءها

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات زوجية متكررة مع زوجته ،وانه تم الاعتدى عليها بآلة حادة، وألقى جثتها في الترعة.