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لافروف: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين ومصر

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لافروف: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين روسيا ومصر لافروف: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين ومصر

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين ومصر.

وأضاف «لاروف»، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة الروسية موسكو، أن أواصر الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والتعاون والتنسيق المستمرين في مختلف أوجه العلاقات.

ووصل وزير الخارجية، اليوم الاثنين، إلى موسكو في زيارة تلبيةً لدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف، في إطار الزيارات المتبادلة بينهما، حيث ستعقد مشاورات سياسية بين الجانبين، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء العلاقات الوطيدة والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التباحث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أيضًا أن يلتقي الوزير شكري مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الروسي بشأن أبرز ملفات التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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