«مصايف الإسكندرية» تشن حملات مفاجئة على 34 منشأة بـ3 أحياء (صور)

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كشفت حملات رقابة على الكافيهات والمحلات العامة والمطاعم، شنتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية، بشأن استمرار الرقابة والمرور على الكافيهات والكافيتريات والمحال العامة، للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، عن مخالفات بالجملة جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها.

وأسفرت الحملات التي شملت 34 محل وكافية بـ3 أحياء (متنزه ثان وحى وسط وحي شرق)، عن مخالفات شملت في حى المنتزة ثان (منطقة المندرة- العصافرة طريق الكورنيش)، تم رصد 3 منشآت ملتزمة، فضلا عن منشآت تدير نشاط بدون ترخيص وتم إخطار الحى التابع له لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهى إيروس كافيه وكامودور كافيه، ومنشآت تبيع بأسعار منتهية وتم إخطار المدير المسؤول للتواجد بمقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار كإجراء أولي وفى حالة عدم الحضور سيتم تحرير محضر بالمخالفة، وهى كافيه النجمة وكافيه سانتوس وبلومارين كافيه.

كما رصدت الحملات منشآت تبيع بأسعار غير معتمدة من الإدارة العامة للسياحة،وتم إخطار المدير المسؤول للتواجد بمقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لاعتماد قائمة الأسعار كإجراء اولى وفى حالة عدم الحضور سيتم تحرير محضر بالمخالفة، وهى سيتي كافيه كافيه الحاره، ومنشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم تحرير محضر مخالفة بيع بأزيد من الاسعار، وهى كافيه بارستا.

كما رصدت حملة حى وسط (منطقة الازاريطة)، منشآت تبيع بأسعار منتهية وتم إخطار المدير المسؤول للتواجد بمقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار كإجراء أولي وفى حالة عدم الحضور سيتم تحرير محضر بالمخالفة، وهى كافيه والكرز ومطعم البيت الشامى، وكافيه التكية وكافيتريا سى عمر، ومقهى ميمى فاروق، وكافتيريا شباب الجامعة، وكافيتريا سلطنة (يم يم)، ومطعم هريدى، ومطعم البيت الشامى الازاريطة، وكافيه سوتر (مغلق تشميع)، ومطعم الطيباوي (مغلق تشميع)، وكافيتريا السلطان.

رصدت حملة حى شرق (منطقة سان ستيفانو)، 3 منشآت ملتزمة، ومنشآت تبيع بأسعار غير معتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسؤول للتواجد بمقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لإعتماد قائمة الاسعار كإجراء اولى وفى حالة عدم الحضور سيتم تحرير محضر بالمخالفة، وهى هولمز برجر، وماكدونالدز، ومطعم ابو عوض (ابو عوض بيتزا ابو عوض فول وفلافل)، ومطعم منشك، ومنشآت تدير نشاط بدون ترخيص وتم إخطار الحى التابع له لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،وهى كشري زيزو، ومشويات الدكش، وحلوانى تريانون.

كما تلقت الادارة المركزية للسياحة والمصايف عدة شكاوى، تضمنت شكوى ضد مطعم عم زغلول والتي تفيد استغلال المواطنين بتأجير الكراسي لهم وتم المرور على المنشأة وتبين ان الكراسى تتبع الكافيتريا التي بجواره وتم التنبيه بعدم تحصيل ثمن إيجار الكرسى وتحصيل قيمة ما يطلبه المواطن فقط كما تم ترك أخطار حضور المدير المسؤول بالكافيتريا لاعتماد قائمة الأسعار من الاداره العامه للسياحه، وشكوى ضد مطعم محمد احمد والتي تفيد باستغلال المواطنين والمغالاة في الأسعار وتم المرور عليه وتبين عدم وجود قائمة أسعار للمنشأة وقد تم ترك أخطار حضور المدير المسؤول بالمنشأة لاعتماد قائمة أسعار كإجراء أولي وفى حالة عدم الحضور سيتم تحرير محضر بالمخالفة.

ادارة منشآت دون ترخيص والبيع بأسعار غير معتمدة .. "مصايف الاسكندرية" تشن حملات مفاجئة على 34 منشأة بـ3 أحياء (صور)

ادارة منشآت دون ترخيص والبيع بأسعار غير معتمدة .. "مصايف الاسكندرية" تشن حملات مفاجئة على 34 منشأة بـ3 أحياء (صور)