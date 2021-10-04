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طبيب الأهلي يقضي فترة معايشة في نادي يوفنتوس الإيطالي

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طبيب الأهلي يقضي فترة معايشة في نادي يوفنتوس الإيطالي طبيب الأهلي يقضي فترة معايشة في نادي يوفنتوس الإيطالي

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توجه إلى إيطاليا صباح أمس الأحد الدكتور محمد وفائي، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وذلك لقضاء فترة معايشة لمدة أسبوعين بنادي يوفنتوس الإيطالي.

جاء سفر طبيب الأهلي بعد الدعوة التي تلقاها النادي من المدير الرياضي لنادي يوفنتوس ماركو أنتونيلي، وذلك لاستقبال الدكتور وفائي للمعايشة مع الجهاز الطبي بالنادي الإيطالي، والتعرف على أحدث أساليب العلاج الطبيعي، وكذلك الأساليب التي يتبعها الطب الإيطالي قبل المباريات وبعدها، وكيفية تقليص فترة العلاج عقب الإصابة، والخطوات التي تؤدي سريعًا إلى ارتفاع نسبة الاستشفاء.

وحصل الدكتور محمد وفائي، وهو واحد من الأطباء المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة في الجهاز الطبي بالأهلي، على موافقة الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير جهاز الكرة، وقبلها موافقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع كرة القدم، الذي يسعى لخلق كوادر مؤهلة بقطاع الكرة في كل المجالات، من خلال الاحتكاك والمعايشة مع المدارس الرياضية المتقدمة على مستوى العالم.

يذكر أن مجلس الإدارة وافق في اجتماعه الأخير على سفر كل من أمير توفيق مدير التعاقدات، وخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، لقضاء فترة معايشة بعدد من الأندية في التشيك وسلوفاكيا والاستفادة من الخبرات هناك.

المصرى اليوم

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