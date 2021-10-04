٤٦٠٠ جنيها سعر قنطار القطن في مزاد أبو الأخضر بالزقازيق

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أجرت منظومة القطن بوزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين، مزاد علني بمركز التجميع بحلقة تسويق أبوالأخضر بمركز الزقازيق، وبلغ أعلي سعر للقنطار ٤٦٠٠ جنيها، وسط مُضاربة ١٣ شركة لـ ١٢٠ رسالة، وهو المزاد الخامس الذي أقيم بمحافظة الشرقية.

حضر المزاد المهندس سامح عبدالسلام المأذون، مدير المنظومة في الشرقية ومدير محلج أبوالشقوق بكفر صقر، والمهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، والمهندس عدلي أبوباشا، مدير حلقة تسويق أبوالأخضر، والمهندس جمال جزر، مسؤول التعاون بالشرقية، وأعضاء هيئة التحكيم وأختبارات القطن، وممثلين عن الشركات المُشاركة في المزاد.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد قامت باستقبال الأقطان من الفلاحين، مع بدء موسم تسويق وبيع القطن، ضمن المنظومة الجديدة التي تطبقها للعام الثالث على التوالي التي تعتمد على المزايدة العلنية على القطن الزهر، وتتم المزايدة عليه من التجار سواء القطاع الحكومي أو الخاص، ويرتفع سعر القنطار حسب درجة نقاوته ورتبته، وهذا السعر الذي وصل اليه مزاد الشرقية هو أعلى سعر للقنطار.