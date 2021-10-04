أقاموا متحفا من البلاستيك في إندونسيا: أنصار البيئة يحذرون من تفاقم أزمة نفايات المحيطات

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أقام أنصار حماية البيئة في إندونسيا متحفا مصنوعا بالكامل من البلاستيك، وذلك لإقناع الناس بإعادة التفكير في عاداتهم ورفض الأكياس والزجاجات التي تستخدم لمرة واحدة، وذلك حرصا منهم على أن يبعثوا رسالة حول الأزمة المتفاقمة والتي تتعلق بالتخرص من النفايات البلاستيكية في المحيطات في العالم.

واستغرقت إقامة المعرض في الهواء الطلق في مدينة جريسيك في جاوة الشرقية ثلاثة أشهر ويتألف من أكثر من 100 ألف قطعة من النفايات البلاستيكية التي تم جمعها كلها من أنهار وشواطئ ملوثة، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز اليوم، والذي أشار إلى أن القطعة الأساسية في المتحف تمثال لآلهة الرخاء «ديوي سري» عند سكان جاوة، حيث صنعت تنورتها الطويلة من أكياس تستخدم مرة واحدة للأدوات المنزلية.

وقال مؤسس المتحف بريجي أريساندي «نريد إرسال معلومات إلى الناس للكف عن استهلاك البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة ،مضيفا أنه»يصعب إعادة تدوير هذه المواد البلاستيكية اعتبارا من اليوم علينا الكف عن استهلاك البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة لأنه سيلوث محيطنا وهو أيضا مصدر غذائنا».

ونبه التقرير إلى أن مشكلة البلاستيك تعتبر «حادة بشكل خاص» في إندونيسيا والتي تحتل المركز الثاني بعد الصين من حيث حجم البلاستيك الذي يتم التخلص منه في البحار.

وبالإضافة إلى الفلبين وفيتنام فإن الدول الأربع مسؤولة عن أكثر من نصف المواد البلاستيكية الملقاة في المحيطات وقد أدت الجهود الإندونيسية لتنظيم استخدام العبوات البلاستيكية إلى نتائج مختلطة.

وكانت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول«أوابك» قد أكدت في أغسطس الماضي إن النفايات البلاستيكية تعد ثروات مستدامة غير مستغلة في الدول العربية، حيث دعت إلى إعادة تدوير النفايات البلاستيكية كيميائيا لتحويلها إلى مواد خام أولية تستخدم مرة أخرى في المصافي وشركات البتروكيماويات ضمن مفهوم الاقتصاد التدويري.

و حذرت خطورة النفايات البلاستيكية وتزايدها بشكل مستمر خاصة في البيئة البحرية مضيفة انه اذا ما استمرت طريقة التعامل مع هذه النفايات بنفس الطرق الحالية دون الوصول إلى حلول إبداعية فمن المتوقع ان تتضاعف كميات تلك النفايات.