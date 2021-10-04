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يد يطير إلى لمواجهة برشلونة في مونديال الأندية

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يد الزمالك يطير إلى السعودية لمواجهة برشلونة في مونديال الأندية يد يطير إلى لمواجهة برشلونة في مونديال الأندية

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يطير الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى المملكة العربية للمشاركة في منافسات للأندية، المقرر إقامتها من 5 إلى 9 أكتوبر الحالي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره برشلونة الإسباني يوم 6 أكتوبر المقبل، على أن يلتقي الفائز بالمباراة المتأهل من مباراة النور السعودي وبينيروس البرازيلي.

وكان قد تأهل إلى كأس العالم للأندية بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلى في السوبر الأفريقي بنتيجة (28-27).

ويقود فريق القلعة البيضاء كل من الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

والجدير بالذكر أن على زين، نجم الوطني والنادي الأهلي سابقًا، يقود فريق برشلونة ضد نادي الزمالك.

يد الزمالك
يد الزمالك

المصرى اليوم

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