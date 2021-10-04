★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يطير الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها من 5 إلى 9 أكتوبر الحالي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره برشلونة الإسباني يوم 6 أكتوبر المقبل، على أن يلتقي الفائز بالمباراة المتأهل من مباراة النور السعودي وبينيروس البرازيلي.

وكان الزمالك قد تأهل إلى كأس العالم للأندية بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلى في السوبر الأفريقي بنتيجة (28-27).

ويقود فريق القلعة البيضاء كل من الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

والجدير بالذكر أن على زين، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقًا، يقود فريق برشلونة ضد نادي الزمالك.

يد الزمالك