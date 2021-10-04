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«متعدش وعيش».. رسالة من فناني لمرضى نقص الصفائح الدموية المناعي حول العالم

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«متعدش وعيش».. رسالة من فناني مصر لمرضى نقص الصفائح الدموية المناعي حول العالم «متعدش وعيش».. رسالة من فناني لمرضى نقص الصفائح الدموية المناعي حول العالم

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حرص عدد كبير من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا وكذلك الرياضيين في دعم مرضى نقص صفائح الدم المناعي ITP في الأسبوع العالمي للمرض، لتمتلئ صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي برسائل دعم للمرضى ومشاركة صورهم باللون البنفسجي المميز لهذا المرض عالميًا ضمن حملة «متعدش وعيش» للتوعية بالمرض.

فقد عبرت الفنانة التونسية درة عن دعمها للمرضى وناشدت متابعيها لتقديم الدعم، وقالت في تدوينة لها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «مرضى نقص الصفائح الدموية المناعي عايشين بخوف ووحدة، في الأسبوع العالمي للمرض أنا بدعمهم وأنت كمان تقدر».

كما أظهرت الإعلامية رضوى الشربيني تأثرها بمعاناة المرضى قائلة: «ما بينا ناس كتير مصابين بالمرض ده، عايشين خايفين من أي خدش بسيط لأنه ممكن يعرضهم لنزيف، وعشان إحساس إنك خايف ومحدش حاسس بيك أصعب من المرض نفسه، هنا يجي دورنا.»

وأوضحت الفنانة أمينة خليل دعمها للمرضى قائلة: «مرضى ال ITP عايشين صعوبات كل يوم من غير ما حد يحس بيهم أو يفهم معاناتهم» داعية متابعي صفحتها الشخصية بإظهار دعمهم المعنوي للمرضى والتوعية بالمرض.

وقد شارك عدد ضخم من المشاهير في حملة التوعية، من بينهم نور الشربيني، سعد الصغير، هشام خرما، إنجي وجدان، علا رشدي، سالي شاهين وغيرهم العديد من النجوم.

المصرى اليوم

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