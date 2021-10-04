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بعد إلغاء حفلته بمصر بسبب قضايا .. سعد لمجرد يظهر من جديد مع أمير كرارة

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بعد إلغاء حفلته بمصر بسبب قضايا تحرش.. سعد لمجرد يظهر من جديد مع أمير كرارة بعد إلغاء حفلته بمصر بسبب قضايا .. سعد لمجرد يظهر من جديد مع أمير كرارة

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يحل المطرب المغربي سعد لمجرد ضيفا على برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويأتي ظهور سعد لمجرد بعد فترة من إلغاء حفلته في خلال الشهور الماضية بعدما تحركت السوشيال ميديا بهدف إلغائها بسبب دعوات عن قضايا التحرش التي واجهته خلال الفترة الماضية.

يتحدث «سعد» خلال اللقاء عن مسيرته الفنية، وكواليس دخوله مجال الفن، والأزمات التي مرّ بها حتى الآن، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، فضلا عن أحلامه التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

ويقدم سعد لمجرد خلال الحلقة العديد من أغنياته الشهيرة على مسرح «سهرانين»، وسط إشادات وتفاعل الجمهور في الاستوديو.

يبث برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.

المصرى اليوم

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