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بعد دفاعها عنه..محمد رمضان يوجه رسالة لإعلامية شهيرة ()

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بعد دفاعها عنه..محمد رمضان يوجه رسالة لإعلامية شهيرة (فيديو) بعد دفاعها عنه..محمد رمضان يوجه رسالة لإعلامية شهيرة ()

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وجه الفنان محمد رمضان، رسالة للإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، بعد دفاعها عنه من قبل الهجوم الذي يتعرض له من الإعلامي عمرو أديب .

ونشر رمضان، مقطع من لقائها ببرنامج«أول مرة»، الذي يذاع عبر قناة «الجديد» اللبنانية، وفيه تحدثت عن الإعلامي عمرو أديب، قائلة :«عمرو ما عنده قضية بالكون إلا محمد رمضان، ومحمد كيف بيرد عليه مهضوم، بس أنا برأيي محمد مظلوم».

وكتب رمضان في رسالته لها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلا: «الإعلامية اللبنانية الكبيرة نضال الأحمدية أعتز بدافعك الدائم وثقة في الله الحاضر والمستقبل لن يخذلك أبدا».

المصرى اليوم

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