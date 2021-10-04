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13 عرضا بالسعودية.. هاني رمزي كيشف جولة «أبو العربي» في mission impossible»

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13 عرضا بالسعودية.. هاني رمزي كيشف جولة «أبو العربي» في mission impossible» 13 عرضا بالسعودية.. هاني رمزي كيشف جولة «أبو العربي» في mission impossible»

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يقدم الفنان هاني رمزي عدد من العروض لمسرحيته الجديدة «أبوالعربي في mission impossible للمخرج تامر كرم، بالمملكة العربية ، والتي يعود من خلالها لأبي الفنون بعد غياب قرابة 18 عام.

وقال «هاني» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «نقدم 13 عرضا للمسرحية في السعودية وإن شاء الله قابلين الزيادة خلال الفترة المقبلة، نقدمها ما بين جدة والرياض، والإقبال الجماهيري كثيفا جدا، ويارب نكون قدرنا نسعد الناس ونرسم البهجة على وجوههم، ردود الفعل جيدة جداً».

واضاف«هاني»: «نحضر بعد ذلك لجولة عربية للمسرحية ما بين الكويت والإمارات والأردن والعراق وأن كان العرض في العراق مازال محل دراسة وليس هناك اتفاق واضح وملزم». وتابع:«المسرحية سوف تجول الدول العربية، العروض هائلة جدا، نتمني نسعد الناس بشكل أكبر». المسرحية بطولة الفنانة داليا البحيرى ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبدالعزيز وآخرون، والعرض من إخراج وإنتاج تامر كرم، تأليف محسن رزق.

وكان الفنان محمد أبوداوود قد شارك في البطولة بدلا من النجم حجاج عبدالعظيم وقدم بالفعل عدد من عروضه المسرحية ،وسط تواجد وحضور جماهيري كبير جدا. المسرحية كوميدية استعراضية اجتماعية تضم كل عناصر المتعة، مواقف مضحكة وساخرة، مع بعض الاستعراضات ورؤية اخراجية مهمة ومقدمة بشكل جيد على المستويين الفني والإخراجي.

المسرحية هدفها إضحاك الناس، وتنمية روح الانتماء للوطن، وان هناك أشخاص نواجهها في حياتنا مستمرون في السرقة رغم انهم يمتلكون الكثير والكثير، ومستعدون لسرقة أقرب الناس لهم، المسرحية مليئة من الرسائل الهامة.

المصرى اليوم

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