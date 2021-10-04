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إسهاماً في نشر ثقافة السلامة داخل مواقع العمل لحماية الأفراد والمجتمع

شاركت الشركة السعودية للكهرباء، بصفتها راعياً استراتيجياً، في المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر، الذي نظمته الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، في فندق الريتز كارلتون بالرياض ما بين 3 -6 أكتوبر الجاري.

وقال رئيس قطاع الأمن الصناعي في الشركة المهندس زياد الشمري: مشاركة الشركة في المؤتمر والمعرض المصاحب، تأتي ضمن جهودها لتطبيق معايير السلامة العالمية، وإسهاماً في نشر ثقافة السلامة في مواقع العمل لحماية الأفراد والمجتمع.

وأضاف: الشركة شاركت في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح يستعرض مجموعة من الارشادات التوعوية في مجال الإشراف الفعال على السلامة، وإجراءات العمل الأمن، والقواعد الذهبية للعمل على المرتفعات والأماكن المحصورة، والسلامة من الإجهاد الحراري، واستخدام التقنية لتجنب مخاطر الحريق في مواقع العمل، واستعراض التقنيات الامنية المستخدمة لحماية منشآت الشركة.

جدير بالذكر أن المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر يعقد سنوياً، بمشاركة مجموعة كبيرة من المتخصصين في الأمن الصناعي، وعدد من الشركات الكبرى في المملكة، ويركز في جلساته وورشه على مفهوم السلامة والدور الاستباقي لمنع الخسائر في المرافق النفطية والصناعية والحيوية.