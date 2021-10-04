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"سبق" تكشف كواليس لقاء أمير عسير وضيفه "المواطن"

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استقبله محافظ رجال ألمع وحضر المؤتمر الصحفي

لم يتعجب مواطن توقف أمير منطقة عسير بجواره وإيقاف موكبه، لمجرد رد التحية التي بادره بها المواطن، والتي تعكس حب القيادة للمواطن وولاء الشعب لقيادته، مؤكداً أن التواضع والقرب من الأهالي سِمة في الأمير.

ووجه أمير عسير من يستقبل المواطن وعائلته في متحف محافظة رجال ألمع، ودار حوارٌ قصير مليء بالإيجابية والتحفيز مع أمير عسير وثقها أحد أبناء المواطن وتداولتها مواقع التواصل الإجتماعي، وقدّم له الدعوة لحضور المؤتمر الصحفي "قمم وشيم" الذي عُقد مساء أمس بساحة إمارة عسير.

وقال المواطن فيصل العلكمي لـ"سبق": "أثناء تنزهي في السودة للوصول لمحافظة رجال ألمع برفقة عائلتي بعد صلاة الجمعة، صادفت مرور أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، في السودة، فبادرته بالتحية، فتوقف وأوقف موكبه كاملاً، ورد التحية ثم سألني من أين أنت وأين ستتجه؟ وعندما علم بتوجهي لمتحف رجال ألمع قال: "سأرسل من يستقبلكم في رجال ألمع"، ثم تواصل هاتفياً مع أحد المسؤولين باعثاً له رقم هاتفي واسمي".

وأضاف: سألني الأمير عن عملي وعندما علم أنني معلم قال: "ونعم، وأنت ضيفي في المؤتمر الصحفي مساء الأحد"، وفي ذلك إكرام للمواطن، وتتويجاً للمعلم من القيادة الرشيدة".

وقال "العلكمي": "استقبلني أنا وعائلتي محافظ محافظة رجال ألمع، علي عبدالله آل مسدف، وقدم لنا الضيافة والغداء، وفتح ضيافة المتحف والراحة فيها، وذلك بتوصية الأمير الذي يعمل حتى في يوم الجمعة وهو إجازة الجميع؛ وذلك للمتابعة والتفقد؛ حرصاً على جودة الحياة ورفاهية المواطن في عسير".

وأضاف: "كان لي شرف تلبية دعوة الأمير وحضور المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء أمس الأحد في ساحة الإمارة، وكان ملهماً مبشراً، تحدث بإسهاب عن قمم وشيم، وهي الاستراتيجية المناطقية الأولى بالمملكة، وعن منطقة عسير في ظل الدعم الحكومي الكبير الذي حظيت به من القيادة الرشيدة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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