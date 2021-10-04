«بتصويت الجمهور».. المهرجان القومي للمسرح يستحدث جائزة جديدة

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استحدث المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، جائزة جديدة تضاف جوائزه وهي جائزة أفضل عرض مسرحي بتصويت الجمهور عبر الموقع الرسمي للمهرجان (www.ntfeg.org)

وقال الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان أن الجائزة تضاف إلى قائمة الجوائز التي يقدمها المهرجان، موضحا أن التصويت سيكون على الموقع الرسمي للمهرجان، على أن تعلن نتيجة العرض الفائز بالجائزة خلال حفل ختام المهرجان وتسليم جوائزه يوم 9 أكتوبر.

وأوضح «إسماعيل» أن العرض الفائز بجائزة أفضل عرض بتصويت الجمهور، سوف يحصل على شهادة تقدير خلال حفل الختام، على ان يبدأ التصويت مساء يوم 8 اكتوبر مع انتهاء آخر عروض المهرجان وحتي الساعة السابعة مساء يوم 9 أكتوبر .