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ضبط متهم بتجارة السلاح فى الاسكندرية

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ضبط متهم بتجارة السلاح فى الاسكندرية ضبط متهم بتجارة السلاح فى الاسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من رصد إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم بعرض أسلحة بيضاء للبيع .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المسئول عن الصفحة حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز ، وتبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية ، له معلومات جنائية ، وبحوزته (2 طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية – 2 طبنجة محدث صوت) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة

المصرى اليوم

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