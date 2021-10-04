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«التحالف المصري» يرحب بإعلان بدء خروج القوات الأجنبية من ليبيا

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«التحالف المصري» يرحب بإعلان بدء خروج القوات الأجنبية من ليبيا «التحالف المصري» يرحب بإعلان بدء خروج القوات الأجنبية من ليبيا

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رحب التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بإعلان بدء خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

سبق وأعلنت، وزير الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الكويتي، أمس الأحد، أنه تم خروج عدد محدود من القوات الأجنبية التي تقدرها الأمم المتحدة في حدود 20 ألف.

واعلن التحالف في بيان له دعم تنظيم مؤتمر دولي نهاية الشهر الجاري من أجل الخروج الشامل للمرتزقة الأجنبية من ليبيا في إطار عمل اللجنة 5+5. وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي 2020، والذي نص على إخراج القوات الأجنبية خلال 90 يوما.

وحث التحالف كافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبيب على بذل الجهود للمساعدة في إخراج القوات الأجنبية ودفع العملية السياسية السلمية.

المصرى اليوم

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