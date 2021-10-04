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لافروف: نشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

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لافروف: نشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها لافروف: نشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن تريد في الوقت الراهن، أن تُجرى الانتخابات الليبية في موعدها، وذلك ضمانًا ليعم الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسية مع نظيره، سامح شكري، اليوم الإثنين.

وسلم وزير الخارجية المصري، سامح شكري ، نظيره الروسي، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين

وأكد شكري، خلال اللقاء، أواصر الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والتعاون والتنسيق المستمرين في مختلف أوجه العلاقات.

ووصل وزير الخارجية، اليوم، إلى موسكو في زيارة تلبيةً لدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف، في إطار الزيارات المتبادلة بينهما، حيث ستعقد مشاورات سياسية بين الجانبين، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء العلاقات الوطيدة والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضًا أن يلتقي الوزير شكري مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الروسي بشأن أبرز ملفات التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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