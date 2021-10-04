إحباط محاولة تهريب 526 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون إلى خارج البلاد عبر ميناء سفاجا البحرى

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أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إعتزام 3 أشخاص أصحاب شركات ومؤسسات للإستيراد والتصدير ،مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة «لهم معلومات جنائية» تصدير رسالة إلى خارج البلاد داخل حاوية مشمولها المستندى (ترمس- نعناع) والتلاعب في مستندات الرسالة بقصد تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وغير معلوم ماهيتها.. وقيامهم بتصدير الشحنة من خلال إحدى (مكاتب الإستيراد والتصدير – كائن بمحافظة الفيوم مملوك لأحد الأشخاص «محدد») تم ضبطه، وكذا قيامهم بإستئجار مخزن غلال بدائرة مركز شرطة إبشواى بالفيوم، لتخزين الشحنة بداخل أجولة تحتوى على كمية من الغلال

وقيامهم عقب ذلك بإستغلال البطاقة الضريبية لصاحب المخزن في تصدير تلك الشحنة إلى إحدى الدول مقابل أجر مادى يحصل عليه، على أن يقوم أحد الأشخاص ( سائق «تم ضبطه») بنقل الشحنة من داخل المخزن المشار إليه إلى ميناء سفاجا البحرى ومنها إلى الدولة عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة أسفرت عن ضبط (عدد 526،500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر) مخبأة داخل الرسالة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .