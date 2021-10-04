رسميًا: أجايي يشكو الأهلي لـ «فيفا»

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لجأ النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي إلى شكوى النادي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشكل رسمي يطالب فيها بفسخ تعاقده مع الأهلي والحصول على مستحقاته كاملة عن الموسم الأخير في عقده بمبلغ 900 ألف دولار، بعد قيام النادي بوضعه على قائمة الإنتظار.

ورفض جونيور أجايي كل محاولات بدأ النيجيري جونيور أجاي، إجراءات فسخ تعاقده مع النادي الأهلي، بعد وضعه على قائمة الانتظار في الموسم الجديد.

وشهدت الأيام الماضية أزمة كبرى أثارها النيجيري جونيور أجاي مع إدارة النادي وجهاز الكرة بسبب غضب اللاعب من حسم موقفه ومصيره مع القلعة الحمراء.

وتحدث أجاي خلال الأيام الماضية بشكل غاضب مع مسئولى الأهلى بشأن وضعه في قائمة الإنتظار للفريق وعدم حصوله على قيمة عقده عن الموسم المتبقي له مع الأهلي.

ويرغب أجاي في الحصول على ما يقرب من 900 ألف دولار قيمة الموسم المقبل له مع الفريق وهو ما يرفضه الأهلي ويصر على دفع مبلغ أقل بكثير من الـ900 ألف دولار حيث عرض الأهلي 300 ألف دولار فقط وعلى طريقة التقسيط بحيث يسدد النادى له جزء من المبلغ بشكل شهرى.