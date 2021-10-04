بتهمة النصب ببيع وحدات سكنية في العاصمة الادارية.. القبض على صاحب مكتب تسويق عقاري

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أعلنت وزارة الداخلية مواصلة جهود مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة، وضبطت أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» للترويج لبيع وحدات سكنية بمشروعات تابعة لجهة حكومية.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من (مسئولى إحدى الجهات الحكومية) بالتضرر من القائم على إدارة صفحة «محددة» على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» لقيامه بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وحدات بمشروعات كائنة بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، على الرغم من أن تلك المنطقة ا ملك لذات الجهة الحكومية» .

وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة صاحب مكتب للتسويق العقارى، مقيم بمحافظة القليوبية عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافه وتم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد صحة التحريات وبمواجهته إعترف بصحة إنشاء الصفحة المنوه عنها بغرض التسويق لبعض العقارات والوحدات السكنية والتجارية بالعاصمة الإدارية من قبل بعض الشركات العقارية الخاصة وغير تابعة للجهة الحكومية،والمبرم معها عقود تسويقيه لمشاريعها نظير ربح مادى، وقيامه بنشر صور المشاريع التابعة للجهة الحكومية بغرض إضفاء المصداقية على المشاريع الأخرى التي يروج لها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»