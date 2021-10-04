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وزير الخارجية : حريصة على خروج سوريا من أزمتها

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وزير الخارجية : مصر حريصة على خروج سوريا من أزمتها وزير الخارجية : حريصة على خروج سوريا من أزمتها

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قال وزير الخارجية، الدكتور سامح شكري إن حريصة على خروج سوريا من أزمتها.

وأضاف سامح شكري خلال مؤتمر صحفي عقده ونظيره الروسي، سيرجي لاروف، اليوم في العاصمة الروسية موسكو، أن سوريا جزء لا يتجزء من نطاق الأمن القومي العربي.

وكان وزير الخارجية سامح شكري التقى، اليوم الإثنين، نظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة موسكو.

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وأكد شكري، خلال اللقاء، أواصر الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والتعاون والتنسيق المستمرين في مختلف أوجه العلاقات.

ووصل وزير الخارجية، اليوم، إلى موسكو في زيارة تلبيةً لدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف، في إطار الزيارات المتبادلة بينهما، حيث ستعقد مشاورات سياسية بين الجانبين، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء العلاقات الوطيدة والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضًا أن يلتقي الوزير شكري مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الروسي بشأن أبرز ملفات التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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