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خالد الغندور: «محمد صلاح الزملكاوي أسطورة صعب أن تتكرر»

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خالد الغندور: «محمد صلاح الزملكاوي أسطورة صعب أن تتكرر» خالد الغندور: «محمد صلاح الزملكاوي أسطورة صعب أن تتكرر»

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اثار خالد الغندور لاعب نادي السابق، حالة من اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته المثيرة للجماهير بخصوص المصري الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

واعلن خالد الغندور على صفحته الرسمية على «فيس بوك» ان محمد صلاح اسطورة الكرة المصرية هو زملكاوي اصيل.

وقال الغندور:«كل من هو زملكاوي جميل محمد صلاح الزملكاوي نجم العالم اسطورة مصرية صعب ان تتكرر»

ولقى تعليق خالد الغندور ووصفه لمحمد صلاح بأنه زملكاوي ردود كثيرة من جماهير الكرة المصرية، فيما أكد جمهور الزمالك تصريحاته.

المصرى اليوم

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