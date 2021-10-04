أخبار عاجلة

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تفاصيل حفلات الأوبرا في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

Print
تفاصيل حفلات الأوبرا في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر تفاصيل حفلات الأوبرا في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

لاقتراحات اماكن الخروج

تحتفل دار الأوبرا المصرية بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، برئاسة الدكتور مجدي صابر الذي أكد تنظيم احتفالية فنية لنجوم المستقبل من طلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد في الثامنة مساء الأربعاء 6 أكتوبر على مسرح النافورة وتتضمن باقة مختارة من الأعمال الغنائية التي شكلت جانبا من الوجدان الوطنى لشعب والأمة العربية ويصاحبها عدد من التابلوهات الاستعراضية الحماسية.

وأضاف أن مسرح الجمهورية كذلك سوف يشهد تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض «أحمس» تصميم وإخراج محمود مصطفى وذلك في الثامنة يومى الثلاثاء والأربعاء 12، 13 أكتوبر، كما تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى حفلين بأوبرا الإسكندرية ودمنهور في الثامنة مساء يومى الخميس والجمعة 7، 8 أكتوبر يتضمنان باقة من الغنائيات الوطنية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

ثبت فورًا.. تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر

ثبت فورًا.. تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر