تفاصيل حفلات الأوبرا في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

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تحتفل دار الأوبرا المصرية بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، برئاسة الدكتور مجدي صابر الذي أكد تنظيم احتفالية فنية لنجوم المستقبل من طلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد في الثامنة مساء الأربعاء 6 أكتوبر على مسرح النافورة وتتضمن باقة مختارة من الأعمال الغنائية التي شكلت جانبا من الوجدان الوطنى لشعب مصر والأمة العربية ويصاحبها عدد من التابلوهات الاستعراضية الحماسية.

وأضاف أن مسرح الجمهورية كذلك سوف يشهد تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض «أحمس» تصميم وإخراج محمود مصطفى وذلك في الثامنة يومى الثلاثاء والأربعاء 12، 13 أكتوبر، كما تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى حفلين بأوبرا الإسكندرية ودمنهور في الثامنة مساء يومى الخميس والجمعة 7، 8 أكتوبر يتضمنان باقة من الغنائيات الوطنية.