«جبالى» يحيل 8 اتفاقيات دولية اللى اللجان النوعية بالبرلمان

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اعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موافقة اللجنة التشريعية على عدد من الاتافقيات الدولية ومطابقتها للدستور. وأحال «جبالى» 8 تقارير خاصة بالاتفاقيات إلى اللجان النوعية المختصة :

حيث أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2019، الموقع في القاهرة 2202..

إلى لجنة مشتركة من اللجنة لاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والتشريعية.

و أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الاقتصادية ومكاتب العلاقات الخارجية والتعليم والبيئة.

كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين يابانى بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة ومكاتب الاقتصادية والخارجية والخطة.

و أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكاتب لجان الخارجية والاقتصادية والخطة.

و أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع .

و إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، إلى لجنة التضامن ومكاتب لجان الدفاع والدينية والخطة.

و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئؤن الصحية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والتضامن.

كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، إلى للجنة مشتركة من لجنة الخطة ومكاتب لجان النقل والمواصلات والطاقة والعلاقات الخارجية والشئؤن الاقتصادية