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بدأ في الانحسار .. تطورات إعصار شاهين (بث مباشر)

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بدأ في الانحسار .. تطورات إعصار شاهين (بث مباشر) بدأ في الانحسار .. تطورات إعصار شاهين (بث مباشر)

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شهدت عمان على مدار اليومين السابقين، ظاهرة مناخية تتمثل في حالة مدارية ضربت سواحل البلاد وتحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولة، عُرف باسم إعصار شاهين.

تم تفعيل حالة الطوارئ في عمان، وتعطيل العمل على مدار يومي الأحد والاثنين، وأعلنت العمانية عن مراكز الإيواء المستعدة لاستقبال المتضررين من الإعصار.

نتج عن الإعصار خسائر في الأرواح، وتهالك البنية التحتية في المناطق التي ضربها.

وبدأ الإعصار بمنخفض مداري في مساحة كبيرة من بحر عمان ثم انتهى إلى مسار مغلق أو ضيق في دولة الإمارات والسعودية، ولم تتضرر منه دول عربية أخرى.

وبحلول ليلة الاثنين، أعلنت الجهات المختصة في سلطنة عمان، عبور مركز الإعصار شاهين اليابسة بما يعني تحوله إلى عاصفة مدارية أقل شدة مما كانت عليه.

المصرى اليوم

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